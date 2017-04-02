progi_design

Айнур progi_design

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3d моделирование и визуализация

ОБРАЗОВАНИЕ:

высшее, специалист (художник-проектировщик)

Камский Институт Искусств и Дизайна

факультет "Искусство Интерьера"

ОПЫТ РАБОТЫ 2011-2016:

- проектировщик

- дизайнер интерьера/экстерьера

- дизайнер рекламы

- визуализатор/ 3D моделирование

- фотограф

- портретист (графика)

ПРОФ. НАВЫКИ:

- Adobe Photoshop

- Adobe Lightroom

- Adobe Premiere Pro

- Corel Draw

- Lumion

- Google Sketchup

- AutoCad

Портфолио