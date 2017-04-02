3d моделирование и визуализация
ОБРАЗОВАНИЕ:
высшее, специалист (художник-проектировщик)
Камский Институт Искусств и Дизайна
факультет "Искусство Интерьера"
ОПЫТ РАБОТЫ 2011-2016:
- проектировщик
- дизайнер интерьера/экстерьера
- дизайнер рекламы
- визуализатор/ 3D моделирование
- фотограф
- портретист (графика)
ПРОФ. НАВЫКИ:
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe Premiere Pro
- Corel Draw
- Lumion
- Google Sketchup
- AutoCad
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Портфолио
- Интерьер детской комнаты409 просмотров
- Концепт-проект набережной310 просмотров