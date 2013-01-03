promo1

Екатерина promo1

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статей / обзоров

    Требуется копирайтер для написания статей/обзоров. Текст должен быть грамотным и уникальным на 100%. Объём статьи от 3000 тыс символов без пробелов. Тематика – загородное строительство. Оплата: 150 wmr за ...

    Написание статей
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новогодний Flash-баннер

    $17

    Необходимо создать анимированный новогодний баннер. Тематика: строительство деревянных домов. Формат: 570х100px Для создания баннера можно использовать: новогодние элементы: веточки ели, снежинки, шарики и т.д. изображения деревянного дома; ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад