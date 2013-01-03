Требуется копирайтер для написания статей/обзоров. Текст должен быть грамотным и уникальным на 100%. Объём статьи от 3000 тыс символов без пробелов. Тематика – загородное строительство. Оплата: 150 wmr за ...
Копирайтинг21 заявка
Закрыт
11 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей/обзоров. Текст должен быть грамотным и уникальным на 100%. Объём статьи от 3000 тыс символов без пробелов. Тематика – загородное строительство. Оплата: 150 wmr за ...
Необходимо создать анимированный новогодний баннер. Тематика: строительство деревянных домов. Формат: 570х100px Для создания баннера можно использовать: новогодние элементы: веточки ели, снежинки, шарики и т.д. изображения деревянного дома; ...