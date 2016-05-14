Опыт:
- 1.5 года работы с одним из интернет-гипермаркетов Украины + 1.5 года в крупнейшей SEO компании Украины.
- Опыт ведение проектов различной тематики. Основное направление - интернет-магазины (от бижутерии до автозвука)
- Имеется опыт написания оптимизированного контента и работы с контекстной рекламой.
Предлагаю услуги комплексного продвижения сайтов различной тематики:
1. Аудит и рекомендации по внутренней оптимизации сайта - 300 уе
2. Составление семантического ядра (стартовое ядро входит в первый пункт, отдельно ядро от 50 уе, в зависимости от объема)
3. Работа с платными методами продвижения (статьи, ссылки)
4. Работы с локальным поиском
5. Контентный маркетинг
6. Медийный маркетинг (Youtube)
Гарантирую качество работы за соответствующую плату.
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