Специалист по продвижению Web-проектов

Опыт:

- 1.5 года работы с одним из интернет-гипермаркетов Украины + 1.5 года в крупнейшей SEO компании Украины.

- Опыт ведение проектов различной тематики. Основное направление - интернет-магазины (от бижутерии до автозвука)

- Имеется опыт написания оптимизированного контента и работы с контекстной рекламой.

Предлагаю услуги комплексного продвижения сайтов различной тематики:

1. Аудит и рекомендации по внутренней оптимизации сайта - 300 уе

2. Составление семантического ядра (стартовое ядро входит в первый пункт, отдельно ядро от 50 уе, в зависимости от объема)

3. Работа с платными методами продвижения (статьи, ссылки)

4. Работы с локальным поиском

5. Контентный маркетинг

6. Медийный маркетинг (Youtube)

Гарантирую качество работы за соответствующую плату.