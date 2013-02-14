3d моделирование и визуализация ,качественно и быстро!
Надежный работник в сфере 3d моделирования, инжиниринга, визуализации, подготовки моделей под производство, сертифицированный специалист ПО Solidworks. Всегда все делаю в срок, спокойно воспринимаю изменения входе выполнения проекта и просто позитивный человек (знак зодиака Дева)
http://www.youtube.com/watch?v=s52u8uV4B3Q&feature=youtu.be
Портфолио
- 3 анимация логотипа162 просмотра
- Анимация логотипа компании "Регул Украина"214 просмотров
- 3D логотип компании МКТ250 просмотров
- 3D логотип интернет магазина246 просмотров
- 3D логотип метизной компании303 просмотра
- Без названия126 просмотров
- Без названия119 просмотров
- Без названия149 просмотров
- Без названия138 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Моделирование и визуализация кольца176 просмотров
- Моделирование лейки171 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист в области трехмерного моделирования с техническим уклоном, обладает навыками по разработке пресс форм для литья. Ответственный, умеет планировать свой рабочий график, что позволяет выполнить работу качественно и в срок. Максим адекватно воспринимает правки и корректировки. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший работодатель, четкое ТЗ + комментарии по каждому этапу проекта, рад сотрудничеству !!!
$120
10 баллов
12 лет назад
Второй раз работаю с Максимом, и как всегда все грамотно и быстро сделал!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и быстрая оплата,рекомендую сотрудничать.
$350
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Отличный работодатель!Быстро нашли общий язык,очень доволен сотрудничеством.(Первый проект и все СУПЕР!!!)