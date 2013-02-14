3d моделирование и визуализация ,качественно и быстро!

Надежный работник в сфере 3d моделирования, инжиниринга, визуализации, подготовки моделей под производство, сертифицированный специалист ПО Solidworks. Всегда все делаю в срок, спокойно воспринимаю изменения входе выполнения проекта и просто позитивный человек (знак зодиака Дева)

http://www.youtube.com/watch?v=s52u8uV4B3Q&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=0YV5OC0Uj1s