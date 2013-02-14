prostomax

Макс prostomax

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3d моделирование и визуализация ,качественно и быстро!

Надежный работник в сфере 3d моделирования, инжиниринга, визуализации, подготовки моделей под производство, сертифицированный специалист ПО Solidworks. Всегда все делаю в срок, спокойно воспринимаю изменения входе выполнения проекта и просто позитивный человек (знак зодиака Дева)

http://www.youtube.com/watch?v=s52u8uV4B3Q&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=0YV5OC0Uj1s

Портфолио

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Отзывы заказчиков

ororoshka
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
12 лет назад
Помощник для моделирования.
Отличный специалист в области трехмерного моделирования с техническим уклоном, обладает навыками по разработке пресс форм для литья. Ответственный, умеет планировать свой рабочий график, что позволяет выполнить работу качественно и в срок. Максим адекватно воспринимает правки и корректировки. Рад сотрудничеству!
Хороший работодатель, четкое ТЗ + комментарии по каждому этапу проекта, рад сотрудничеству !!!
Ответный отзыв
uppy
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$120
10 баллов
12 лет назад
CINEMA 4D: Редизайн логотипа + анимация
Второй раз работаю с Максимом, и как всегда все грамотно и быстро сделал!
Четкое ТЗ и быстрая оплата,рекомендую сотрудничать.
Ответный отзыв
uppy
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$350
10 баллов
12 лет назад
CINEMA 4D: Анимация логотипа 4 секунды
Отличная работа!
Отличный работодатель!Быстро нашли общий язык,очень доволен сотрудничеством.(Первый проект и все СУПЕР!!!)
Ответный отзыв