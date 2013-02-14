CINEMA 4D: Анимация логотипа 4 секунды

$100
АнимацияЗавершен6 заявок204 просмотра
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Добрый день всем!

Необходимо сделать 3D анимацию нового логотипа компании в CINEMA 4D

Логотип: http://freepaint.ru/files/logonewmayp.png

Хронометраж анимации: 4 секунды

Вот старая анимация логотипа (первые 4 секунды): http://www.youtube.com/watch?v=OHwwLMAXHPI

Нужно сделать не хуже ее!

доп. контакт: [email protected]

11 лет назад
uppy
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
prostomax
Макс 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$350
4 дня
Отличная работа!
Отличный работодатель!Быстро нашли общий язык,очень доволен сотрудничеством.(Первый проект и все СУПЕР!!!)
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