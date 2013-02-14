CINEMA 4D: Анимация логотипа 4 секунды

для проекта форума снг нужно сделать анимацию. работа небольшая. анимация только на одном-двух изображениях. сроки очень сжатые нужно сделать до вторника несколько обговоренных вариантов на утверждение бюджет и сроки в комментарии! в первую очередь будем рассматривать самые низкие ...