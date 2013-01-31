Интерактивный потеводитель

$50
АнимацияЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Требуется шапка с подсветкой разделов при наведении на них мышкой как на этом сайте 3208.ru

Техническое задание:

1.Мы имеет картинку http://700222.ru/upload/medialibrary/85e/85e1ec81e9b11c89a78ddd7069223e56.jpg

Требуется разделить ее на 3 зоны:

.Потолок

.Окна справа

.Окна слева

Примерно расположение должно быть таким http://clip2net.com/s/2NSy2

2.Сделать подсветке этих областей,при наведении на них мышкой( как на сайте 3208.ru )

3.При наведение мышкой на эти разделы,должно быть указанно название этих разделов ( как на сайте 3208.ru )

4.При нажатии на эти блоки,должно перекидывать на разделы( ссылки дам при выполнении задания)

11 лет назад
web-mix
27 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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