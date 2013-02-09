Рекламный Flash-ролик 1900 на 1300 px

АнимацияЗавершен7 заявок178 просмотров
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Т.З. Чёрный экран, проблеском в центре показывается логотип, после чего как-бы из фона он появляется (логотип) после его появления под логотипом врезается или врывается из фона название.

Справа к логотипу прилетают (скольжением) фразы «Авторская студия» потом под ней «Якушева Дмитрия», соответственно без кавычек.

После чего скольжением справа налево прилетают фразы , по центру, притормаживают и дальше летят. Так несколько фраз. Шрифт не сильно крупный и не сильно мелкий, чтоб это можно было легко прочитать и чтоб это не грузило ролик. Цвет фраз – белый или светло серый.

Фразы – «РАЗРАБОТКА САЙТОВ», «ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ», «ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ», «WEB ДИЗАЙН , «ВВОД БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТ», «КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ».

После того как последняя фраза улетает, спустя секунду-две, лист увеличивается, как-бы отдаляется и уменьшается логотип и плавно переходит в верхний левый угол.

В верхнем правом углу справа прилетают контактная информация. Ниже, как-бы логотип и контактная информация получается в верхней части экрана, а это под ними, те-же фразы «РЗРАБОТКА САЙТОВ» и т.д. разделённые точкой одна к одной, можно одной строчкой, можно чуть больше шрифт, но несколько строчек, главное чтоб нормально смотрелось.

В самом низу красного цвет появляется надпись «НИЗКИЕ ЦЕНЫ» и рядом «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД»

Главное выдержать временные рамки, чтобы можно было всё прочитать, в конце соответственно небольшая пауза. И если возможно какой-то интересный эффект к выезжающим словам.

Весь материал мы предоставим (логотип, название, текст, шрифты, цветовая гамма)

11 лет назад
freeman01do
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Всё устроило, будем в дальнейшем с ним работать.
Было приятно работать с Дмитрием. Очень радует, когда есть четкое задание и человек сразу знает что хочет. Также приятно что заказчик полностью предостовлял все графические материалы и шрифты которые были необходимы для выполнения ролика. Заплатил даже больше чем я просил. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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