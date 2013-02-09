Рекламный Flash-ролик 1900 на 1300 px

Нужно создать флеш анимацию для сайта http://www.gold-stroy.ru/ В шапке должен быть указан номер телефона и название фирмы (СФЕРА) Нужно создать примерно так, как на этом сайте. http://www.agastroy.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Т.З. Чёрный экран, проблеском в центре показывается логотип, после чего как-бы из фона он появляется (логотип) после его появления под логотипом врезается или врывается из фона название.
Справа к логотипу прилетают (скольжением) фразы «Авторская студия» потом под ней «Якушева Дмитрия», соответственно без кавычек.
После чего скольжением справа налево прилетают фразы , по центру, притормаживают и дальше летят. Так несколько фраз. Шрифт не сильно крупный и не сильно мелкий, чтоб это можно было легко прочитать и чтоб это не грузило ролик. Цвет фраз – белый или светло серый.
Фразы – «РАЗРАБОТКА САЙТОВ», «ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ», «ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ», «WEB ДИЗАЙН , «ВВОД БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТ», «КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ».
После того как последняя фраза улетает, спустя секунду-две, лист увеличивается, как-бы отдаляется и уменьшается логотип и плавно переходит в верхний левый угол.
В верхнем правом углу справа прилетают контактная информация. Ниже, как-бы логотип и контактная информация получается в верхней части экрана, а это под ними, те-же фразы «РЗРАБОТКА САЙТОВ» и т.д. разделённые точкой одна к одной, можно одной строчкой, можно чуть больше шрифт, но несколько строчек, главное чтоб нормально смотрелось.
В самом низу красного цвет появляется надпись «НИЗКИЕ ЦЕНЫ» и рядом «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД»
Главное выдержать временные рамки, чтобы можно было всё прочитать, в конце соответственно небольшая пауза. И если возможно какой-то интересный эффект к выезжающим словам.
Весь материал мы предоставим (логотип, название, текст, шрифты, цветовая гамма)
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