Нужно создать флеш-анимацию на шапку сайта

$10
АнимацияЗакрыт8 заявок172 просмотра
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Нужно создать флеш анимацию для сайта http://www.gold-stroy.ru/

В шапке должен быть указан номер телефона и название фирмы (СФЕРА)

Нужно создать примерно так, как на этом сайте. http://www.agastroy.ru/

11 лет назад
dimas562
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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