Нужно создать флеш-анимацию на шапку сайта

Необходимо сделать интерактивную карту этажей. Требования: 1. При на ведение на помещение, оно подсвечивается и всплывает окно с названием помещения 2. При клике на помещение, идёт переход на заданную страницу Итого - три карты. Карта имеется только в таком виде ...