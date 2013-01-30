Нужно создать флеш-анимацию на шапку сайта

Требуется разработать два Flash-баннера, они должны полностью соответствовать требованиям Яндекс. Директ Для сайтов: ascrem.ru и personabar.ru
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Нужно создать флеш анимацию для сайта http://www.gold-stroy.ru/
В шапке должен быть указан номер телефона и название фирмы (СФЕРА)
Нужно создать примерно так, как на этом сайте. http://www.agastroy.ru/
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