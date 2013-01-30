Проморолик для интернет-магазина

АнимацияЗакрыт5 заявок145 просмотров
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Для интернет-магазина заказчика требуется разработка промо-ролика.

Сайт приобретает новый дизайн, его предварительный макет во вложении.

Для посетителя при первом входе на сайт будет показываться промо-ролик Flash во всплывающем окне, которое он может закрыть, пропустить анимацию. Размер окна ролика - 880x450 px

Идея раскадровки от заказчика:

1. Темнота (черный экран)

2. Сверху падает на середину экрана луч света (солнца)(вокруг него пыльца, туман).

3. Лежит семечко.

4. Внизу из семечка начинает расти дерево(росток, как в замедленной съемке). Фон вокруг него светлеет.

5. Вырастает раскидистое дерево.

6. Хаотично распадается картинка на мельчайшие частицы по всему экрану

7. Частицы собираются в слово REALAVTO (на весь экран) и внизу добавляется слоган

8. «МЫ РАСТЕМ ВМЕСТЕ С ВАМИ» (на русском и английском языке "We grow with you")

Должна быть кнопка «Пропустить ролик»

Во вложении также логотип - RealAvto, формат CorelDraw.

Принимаются заявки на сроки/цены.

11 лет назад
tabris
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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