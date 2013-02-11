Анимировать логотип. 3D

В значке логотипа изображена молекула воды, как бы два атома водорода и атом кислорода нужно, что бы эти атомы водорода вращались вокруг кислорода, оставляя за собой след из линий. Которые будут плавно угасать пока атом не пролетит еще раз. Проблему того что атома два, а следа три модно решить так, что бы на экране в один момент всегда было не больше двух атомов водорода но летать будут по разной орбите оставляя за собой три следа. Лого в атаче. Пожалуйса указывайте Ваши цены когда добавляетесь в проект. На выходе нужно видео с альфа каналом или PSD секвенция с альфаканалом.