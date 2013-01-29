Шапка-баннер

$50
АнимацияЗавершен4 заявки138 просмотров
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Анимированная шапка баннер на тему спецтехника марки SANY для сайта sany. pro. Размер 1180х357 gif

Старая шапка прикреплена, но она не по тематике и без анимации.

Пример анимации: tehkat. ru

Или http://sanygroup. ru

Изображения техники в инете. в приоритете гусеничные экскаваторы SANY SY

11 лет назад
prrussia
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
as68
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$20
1 день
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Четкое задание. Оперативное решение вопросов. Моментальная оплата. Рекомендую.
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