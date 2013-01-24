Видеоролик

АнимацияЗакрыт8 заявок195 просмотров
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Ищу человека, который возьмется за создание видеоролика

Ролик нужен подобного типа http://www.youtube.com/watch?v=vF3QeZeTZ0M

11 лет назад
jdoom
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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