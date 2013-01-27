Сделать анимационный ролик в Adobe After Effects

Сделать флеш презентацию для запуска в виде программы.Будут предоставлены все визуалы. Задача, все это связать в видеопрезентацию для записи ее на диск. Требования такие:1. Карта области города с обозначенными на ней городами. Их будет 22. 2. При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
Сделать ролик в Adobe After Effects
Использовать Пресет Sure Target (для облегчения задачи) - http://www.youtube.com/watch?v=Jz3vxPmNX2Q или использовать подобный http://www.youtube.com/watch?v=ngbH2Gy5OXY - аналогичный Пресет.
В ролике помимо текста будут присутствовать фотографии и музыкальный фон.
По срокам ограничений нет!
Длительность ролика от 10 до 40 секунд
Готовый результат примерно должен выглядеть так http://www.youtube.com/watch?v=s2etydBnMVk
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