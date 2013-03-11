Флеш-карта этажа

Необходимо сделать интерактивную карту этажей.

Требования:

1. При на ведение на помещение, оно подсвечивается и всплывает окно с названием помещения

2. При клике на помещение, идёт переход на заданную страницу

Итого - три карты.

Карта имеется только в таком виде (файлы прикреплены)

Сколько по времени исполнения и по цене?