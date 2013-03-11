Флеш-карта этажа

АнимацияЗавершен7 заявок164 просмотра
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Необходимо сделать интерактивную карту этажей.

Требования:

1. При на ведение на помещение, оно подсвечивается и всплывает окно с названием помещения

2. При клике на помещение, идёт переход на заданную страницу

Итого - три карты.

Карта имеется только в таком виде (файлы прикреплены)

Сколько по времени исполнения и по цене?

11 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
flashhouse
Владимир 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Профессионал, это мягко сказано! Сотрудничаю уже на постоянной основе!
Сотрудничеством доволен.
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