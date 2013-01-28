Нужен анимированный гиф логотип

Надпись "ВИДЕО ВИТРИНА" должны выпрыгивать с права налево, знак просто выезжает слева потом прочерк линии и появится телефон. В приложении есть макеты. Желательно буквы объёмные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-200 пикселов по высоте
- постоянно крутились мельницы
- на прозрачном фоне, там где белый
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