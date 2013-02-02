Лёгкая флеш-анимаци

АнимацияЗавершен9 заявок170 просмотров
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Надпись "ВИДЕО ВИТРИНА" должны выпрыгивать с права налево, знак просто выезжает слева потом прочерк линии и появится телефон.

В приложении есть макеты. Желательно буквы объёмные.

11 лет назад
freeman01do
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
flashhouse
Владимир 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Хороший специалист. Выполнил работу качественно и в срок. Даже без проблем исправил некоторые моменты, которые мы сразу не уточнили. Впечатления остались хорошие.
Очень хороший заказчик. Оплатил работу как положено. Всем рекомендую.
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