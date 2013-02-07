Необходимо нарисовать картинку по описанию. Эта картинка нужна для разработки дизайна сайта.

Описание: Пирамида из слитков, золотой песок(не желтый,а золотой), вокруг пальмы вместо листьев у них доллары и голубое небо.

Сразу пишите сколько будет стоить ваша работа и срок!?