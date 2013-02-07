Нужно сделать анимацию на Flash, объясняющую, как работает программа (online помощь). Я дам ссылку на программу и сценарий. Интересует порядок цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать картинку по описанию. Эта картинка нужна для разработки дизайна сайта.
Описание: Пирамида из слитков, золотой песок(не желтый,а золотой), вокруг пальмы вместо листьев у них доллары и голубое небо.
Сразу пишите сколько будет стоить ваша работа и срок!?
- Похожие заказы
- Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Закажу Баннер на подобие такого http://honda-jazz.ru ( Справа вверху сине голубой),предложения и цены в личку!Анимация15 заявокЗакрыт11 лет назад
Т.З. Чёрный экран, проблеском в центре показывается логотип, после чего как-бы из фона он появляется (логотип) после его появления под логотипом врезается или врывается из фона название. Справа к логотипу прилетают (скольжением) фразы «Авторская студия» потом ...Завершен11 лет назад
- $10
Нужно создать флеш анимацию для сайта http://www.gold-stroy.ru/ В шапке должен быть указан номер телефона и название фирмы (СФЕРА) Нужно создать примерно так, как на этом сайте. http://www.agastroy.ru/Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать два Flash-баннера, они должны полностью соответствовать требованиям Яндекс. Директ Для сайтов: ascrem.ru и personabar.ruЗавершен11 лет назад
Для интернет-магазина заказчика требуется разработка промо-ролика. Сайт приобретает новый дизайн, его предварительный макет во вложении. Для посетителя при первом входе на сайт будет показываться промо-ролик Flash во всплывающем окне, которое он может закрыть, пропустить анимацию. Размер ...Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать интерактивную карту этажей. Требования: 1. При на ведение на помещение, оно подсвечивается и всплывает окно с названием помещения 2. При клике на помещение, идёт переход на заданную страницу Итого - три карты. Карта имеется только в таком виде ...Завершен11 лет назад
- $250
Нужен опытный программист, владеющий знаниями Flash. Задание в файле.Завершен11 лет назад
-200 пикселов по высоте - постоянно крутились мельницы - на прозрачном фоне, там где белыйАнимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Надпись "ВИДЕО ВИТРИНА" должны выпрыгивать с права налево, знак просто выезжает слева потом прочерк линии и появится телефон. В приложении есть макеты. Желательно буквы объёмные.Завершен11 лет назад