Разработка комплекта баннеров

АнимацияЗакрыт21 заявка218 просмотров
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Необходимо разработать комплект (5-10) Баннеров динамических для проекта http://ncp-russia.ru/

Прошу указывать сроки и цену.

11 лет назад
sergesl11
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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