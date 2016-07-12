Требуется редактор на информационный сайт. Опыт написания, проверки и публикации статей на сайте обязателен. Оплата 15р/1000зн. (без публикации, только проверка и правка). Снизу прикрепляю тестовое бесплатное задание, которое включает в ...
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$200
выплачено фрилансерам
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- Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется контент менеджер для публикации информационных статей на сайте. Обязательные требования: - Умение оптимально структурировать статьи, - Умение находить подходящие изображения и видео для статьи. Необязательные требования: ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Написание статей на информационный сайт.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуются авторы для написания информационных статей на тему упражнений, здорового питания, диет. Работа удаленная, можно работать на дому. Требования: - медицинское образование или опыт работы тренером, - опыт написания ...Копирайтинг171 заявкаЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
Работать с Виталием - одно удовольствие. Настоятельно рекомендую. Всегда на связи, корректная и четкая постановка задачи, продуманное ТЗ, интереснейшие темы!
Ответный отзыв
Работаю с Владимиром, радует его ответственность и качество выполняемых работ. Советую всем, кто ищет надежного исполнителя поставленных задач.