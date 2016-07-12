proteinfo

Виталий proteinfo

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vladimirsviridov
Владимир 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Написание статей.
Написание статей
Работать с Виталием - одно удовольствие. Настоятельно рекомендую. Всегда на связи, корректная и четкая постановка задачи, продуманное ТЗ, интереснейшие темы!
Работаю с Владимиром, радует его ответственность и качество выполняемых работ. Советую всем, кто ищет надежного исполнителя поставленных задач.
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