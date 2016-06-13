vladimirsviridov

Владимир Свиридов vladimirsviridov

 
49 летРоссия/Липецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Отзывы заказчиков
mrunrealist
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
9 баллов
7 лет назад
Перевод статьи комп тематики
Спасибо Владу за перевод отличного качества. Во многом разбирается и готов предоставить качественную работу. Всегда на связи. Буду с ним работать и дальше.
Благодарен Вячеславу за сотрудничество. Благожелательное отношение, продуманное техзадание, оперативная связь, достойная оплата - все, чего жаждет душа исполнителя.
Ответный отзыв
proteinfo
Виталий 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Написание статей.
Работаю с Владимиром, радует его ответственность и качество выполняемых работ. Советую всем, кто ищет надежного исполнителя поставленных задач.
Работать с Виталием - одно удовольствие. Настоятельно рекомендую. Всегда на связи, корректная и четкая постановка задачи, продуманное ТЗ, интереснейшие темы!
Ответный отзыв
eugen2k
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Перевод статьи #2
Владимир в очередной раз справился с заказом на 5 баллов. Спасибо!
Благодарен Евгению за интересные заказы, объективный подход к оценке специфики поставленной задачи, оперативную оплату. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
eugen2k
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перевести ИТ статью про лицензирование
Спасибо Владимиру за качественный перевод специфичной ИТ статьи. Особенно понравилась его оперативность и ответственный подход к задаче.
Благодарен Евгению за сотрудничество, корректность, четкую постановку задачи, оперативное согласование рабочих вопросов. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
yarma40k
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Тексты для медицинского портала
С заданием справился на 5+. Все вовремя и качественно. Рекомендую
Александр - отличный заказчик, корректный, благожелательный, дипломатичный. Четкая и внятная постановка задачи, исчерпывающее ТЗ. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
3 отзыва
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга