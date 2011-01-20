proxxstudio

Качественный копирайт, разработка и создание сайтов, SEO, видео, аудио.

Создатель небезызвестной многим студии Pro.XX по таким фильмам и трэйлерам, как "Чёрный сектант", "KiSS в гараже", "Палач" и т.п.; многим сайтам (последняя раззработка - Тематический поисковик "Русский поиск" (http://русскийпоиск.рф)).

Качественная разработка и создание сайтов любой сложности и направления, SE оптимизация, дизайн.

Написание сценариев, съёмка видео, озвучка, спецэффекты.

Копирайтинг, рерайтинг, авторский тексты и проза.