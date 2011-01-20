proxxstudio

Необходимо уменьшить рисунок (1024 x 768) до размера 96 x 72, не теряя качества.
Иллюстрации и Рисунки12 заявок
Закрыт
14 лет назад
Создатель небезызвестной многим студии Pro.XX по таким фильмам и трэйлерам, как "Чёрный сектант", "KiSS в гараже", "Палач" и т.п.; многим сайтам (последняя раззработка - Тематический поисковик "Русский поиск" (http://русскийпоиск.рф)).
Качественная разработка и создание сайтов любой сложности и направления, SE оптимизация, дизайн.
Написание сценариев, съёмка видео, озвучка, спецэффекты.
Копирайтинг, рерайтинг, авторский тексты и проза.
Необходимо уменьшить рисунок (1024 x 768) до размера 96 x 72, не теряя качества.