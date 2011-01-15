Уменьшить рисунок

Нужно несколько картинок на техническую тему. Рисунок/эскиз должен быть выполнен карандашом на белой бумаге, и потом отканирован, или стилизован под таковой. Не намного сложнее чем http://xkcd.com/597/ :-) Тематика: Компьютерная ...