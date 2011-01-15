Уменьшить рисунок

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Закрыт12 заявок354 просмотра

Необходимо уменьшить рисунок (1024 x 768) до размера 96 x 72, не теряя качества.

14 лет назад
proxxstudio
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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