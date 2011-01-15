Есть несколько иллюстраций к проекту дома, созданных в современной стилистике. нужно их стилизовать под рисунки архитекторов 17-18 вв. примеры и 1 исходник во вложении. 3д макет проекта не смогу ...
Нужно несколько картинок + чуть чуть дизайна
Нужно нарисовать несколько картинок подходящих по стилю сайта на заданную тему.
Всего 14 картинок
Нарисовать как будет выглядеть блок «Номер последнего заказа» в правой колонке сайта.
Нарисовать как будет выглядеть шаблоны писем приходящие пользователю. Нарисовать без картинок, чтобы при верстке надо было бы толь
Подробнее после выбора.
Оплата после выполнения рублями по WebMoney или Яндекс Деньги.
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