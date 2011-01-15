Нужно несколько картинок + чуть чуть дизайна

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок266 просмотров

Нужно нарисовать несколько картинок подходящих по стилю сайта на заданную тему.

Всего 14 картинок

Нарисовать как будет выглядеть блок «Номер последнего заказа» в правой колонке сайта.

Нарисовать как будет выглядеть шаблоны писем приходящие пользователю. Нарисовать без картинок, чтобы при верстке надо было бы толь

Подробнее после выбора.

Оплата после выполнения рублями по WebMoney или Яндекс Деньги.

14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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