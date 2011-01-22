Дизайн татуировки.

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Завершен12 заявок354 просмотра

Добрый день.

Нужен человек который сможет сделать набросок мужской татуировки.

Татуировка будет находится на внутренней стороне левой руки.

Текст: Deep Inside. Нужно сделать в темных тонах, но не обязательно одноцветно.

От исполнителя хотелось бы увидеть примеры работ.

Общение через сайт или icq.

Бюджет обсуждается, но в нормальных пределах.

Заявки открыты.

14 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

witcherr
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, сделал в точности то, что было нужно. Спасибо!
Отличный заказчик, чёткое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

witcherr
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад