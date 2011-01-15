Перерисовать иллюстрации в заданной стилистике

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Закрыт14 заявок584 просмотра

Есть несколько иллюстраций к проекту дома, созданных в современной стилистике. нужно их стилизовать под рисунки архитекторов 17-18 вв.

примеры и 1 исходник во вложении.

3д макет проекта не смогу предоставить.

Перечень иллюстраций:

Карта района с объектами инфраструктуры (метро, детсад, школа, памятники) - имитация акварель

Контуры карты района - на той же основе, ч/б, имитация туши.

Дневной вид фасада - имитация акварель

Ночной вид фасада - тот же ракурс, имитация акварель

Контур фасада - ч/б, имитация туши

Фасад с разрезом - имитация акварель

Рисунки нужны будут по слоям. Собственно, контуры можно отдавать просто слоем.

Жду ваших примеров работ и предложений по цене.

14 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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