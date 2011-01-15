Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется удаленный иллюстратор для оформления электронных детских книг с подвижными элементами. Работа происходит по проектно - мы присылаем ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает ...
Перерисовать иллюстрации в заданной стилистике
Есть несколько иллюстраций к проекту дома, созданных в современной стилистике. нужно их стилизовать под рисунки архитекторов 17-18 вв.
примеры и 1 исходник во вложении.
3д макет проекта не смогу предоставить.
Перечень иллюстраций:
Карта района с объектами инфраструктуры (метро, детсад, школа, памятники) - имитация акварель
Контуры карты района - на той же основе, ч/б, имитация туши.
Дневной вид фасада - имитация акварель
Ночной вид фасада - тот же ракурс, имитация акварель
Контур фасада - ч/б, имитация туши
Фасад с разрезом - имитация акварель
Рисунки нужны будут по слоям. Собственно, контуры можно отдавать просто слоем.
Жду ваших примеров работ и предложений по цене.
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