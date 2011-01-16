Отрисовать логотип на русском языке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок181 просмотр

Добрый День! Уважаемые Мастера Фотошопа!

Требуется отрисовать логотип комикса на Русском языке, и предоставить PSD исходник с работой!

Green Hornet - Зелёный Шершень

Оплата за работу - 15$!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте!

Оплата производится по Webmoney!

14 лет назад
Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$15
2 дня
Замечательно выполненная работа! Как будто, сам Джонатан Лау решил нарисовать свой логотип на Русском языке! Все выполнено быстро и качественно!
Интересное задание, моментальная оплата, спасибо! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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