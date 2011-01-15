Есть несколько иллюстраций к проекту дома, созданных в современной стилистике. нужно их стилизовать под рисунки архитекторов 17-18 вв. примеры и 1 исходник во вложении. 3д макет проекта не смогу ...
Графика для игры
Всё векторное, в минималистичном стиле. Размеры ориентировочные.
1. Логотип (полное название, квадратный для ярлыков)
2. Пользовательские интерфейсы, прорисовываться будут программно, поэтому нужно только сочетание цветов и простые формы
а) Всплывающее окно
б) Скроллбар
в) Кнопка, 2 вида
3. Иконки
а) 256х256 – 10шт
б) 96х96 – 8шт
3. Ландшафт игровой карты, 3 типа, фрагменты карты 100х100
а) Тип А – 1 картинка
б) Тип Б – 3 картинки(1 центральная, 1 краевая, 1 угловая)
в) Тип В – 3 картинки(1 центральная, 1 краевая, 1 угловая)
4. Объекты на карте, 5 шт, 64x64
5. Оформление аркад
а) Фон,500х400 – 3шт.
б) Объекты, 128х128 – 5шт.
Это первая очередь графики для игры, в планах длительное сотрудничество
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