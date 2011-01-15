Графика для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок393 просмотра

Всё векторное, в минималистичном стиле. Размеры ориентировочные.

1. Логотип (полное название, квадратный для ярлыков)

2. Пользовательские интерфейсы, прорисовываться будут программно, поэтому нужно только сочетание цветов и простые формы

а) Всплывающее окно

б) Скроллбар

в) Кнопка, 2 вида

3. Иконки

а) 256х256 – 10шт

б) 96х96 – 8шт

3. Ландшафт игровой карты, 3 типа, фрагменты карты 100х100

а) Тип А – 1 картинка

б) Тип Б – 3 картинки(1 центральная, 1 краевая, 1 угловая)

в) Тип В – 3 картинки(1 центральная, 1 краевая, 1 угловая)

4. Объекты на карте, 5 шт, 64x64

5. Оформление аркад

а) Фон,500х400 – 3шт.

б) Объекты, 128х128 – 5шт.

Это первая очередь графики для игры, в планах длительное сотрудничество

14 лет назад
eugene_vb
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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