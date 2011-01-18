Отрисовать в векторе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен32 заявки456 просмотров

Нужно отрисовать в векторе 4 картинки. За каждую картинку 5 у.е.

14 лет назад
kostius
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$20
2 дня
Просто шикарно!
Очередное интересное задание от Константина) спасибо! мои 10 баллов Вам как заказчику!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад