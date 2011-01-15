Есть несколько иллюстраций к проекту дома, созданных в современной стилистике. нужно их стилизовать под рисунки архитекторов 17-18 вв. примеры и 1 исходник во вложении. 3д макет проекта не смогу ...
2 рисунка для сайта
2 рисунка для сайта 30 на 9 см
рисунки иллюстрируют фишки сайта
Стиль рисунков – скетч. Нужны именно те кто умеет рисовать. Нужен рисунок а не коллаж.
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