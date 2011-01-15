2 рисунка для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт28 заявок484 просмотра

2 рисунка для сайта 30 на 9 см

рисунки иллюстрируют фишки сайта

Стиль рисунков – скетч. Нужны именно те кто умеет рисовать. Нужен рисунок а не коллаж.

14 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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