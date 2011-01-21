Анонс рубрики "Это провал!"

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка227 просмотров

Требуется новое изображение для анонса рубрики "Это провал".

Требования:

1) По мотивам http://www.qgaming.ws/newsimg/eto_proval5.jpg (уточню детали: разброс кадров, наличие номера выпуска - при этом шрифт должен поддерживать цифры для корректировки номера, мелкая надпись "by Q.GaminG"). Кадры можно взять из http://www.qgaming.ws/photo/ehto_proval/3 и http://www.qgaming.ws/search/?q=%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB (поиск по сочетанию "это провал")

2) Обязательное предоставление исходника и используемых шрифтов

3) Готовность к доведению работы до логического конца

14 лет назад
teehee
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Прежде всего порадовала оперативность в решении поставленной задачи и учет всех пожеланий заказчика.
Было очень приятно сотрудничать с Артемом. Всё четко, точно, без проблем!

Заявки фрилансеров

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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