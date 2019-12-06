Привет! Я Андрей, моушн-, 3D- и диджитал-дизайнер, на протяжении пяти лет изучающий английский язык. Приблизительно такой же отрезок времени я программирую: последнюю четверть - на Питоне, все остальные были уделены C#, JavaScript, HTML и CSS+SASS.
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
4 года назад
Андрей, спасибо большое за проделанную работу. Я получил книгу на 637 страниц!!! У которой есть "душа", Андрей полностью придумал ей дизайн, формат, он кропотливо перебрал весь сайт, откуда копировал все текста, он профессионально расположил текста и фотографии, сделал заголовки. Андрей, так же оповещал меня о статусе работы и был всегда на связи. Данная книга, будет подарком моей семье, в ней есть очень важные события из нашей жизни, которые приятно будет прочитать нам, нашим детям и близким родственникам. Я уверен, что у меня будут еще проекты, но уже по работе и я обязательно напишу Андрею, так как знаю, что результат будет совпадать с моими ожиданиями. Еще раз спасибо большое Андрей, вы сделали больше чем книгу, вы сделали нашу семейную реликвию, я ваш должник! С уважением, Руслан
Ответный отзыв
Руслан крутой, приятно было иметь с ним дело!