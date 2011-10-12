pu100vit

Владимир Пустовит pu100vit

 
59 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дизайн, который вам поможет. Без консервантов.

Опыт работы более 10 лет. В прошлом профессиональный художник (коллективные, персональные выставки).

Место жительства: г. Львов.

Основные направления деятельности:

1. Вэб-дизайн - полный цикл работ, связанных с созданием сайта.

2. Графический дизайн - комплекс работ, связанных с разработкой логотипа, фирменного стиля, т.д.

3. Упаковка, создание макетов для полиграфии, профессиональная допечатная подготовка.

4. Разработка презентационных мультимедийных CD/DVD-дисков.

Расширенное портфолио:

Украинская версия - http://design.pustovit.com/

Русская версия - http://perfectcity-studio.com/

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]

ICQ: 284-087-286

Skype ID: v.pu100vit

Презентации
нет отзывов
от $200
от 10 дней
#1558
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 15 дней
#2167
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2329
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 10 дней
#5241
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 10 дней
#6217