Дизайн, который вам поможет. Без консервантов.

Опыт работы более 10 лет. В прошлом профессиональный художник (коллективные, персональные выставки).

Место жительства: г. Львов.

Основные направления деятельности:

1. Вэб-дизайн - полный цикл работ, связанных с созданием сайта.

2. Графический дизайн - комплекс работ, связанных с разработкой логотипа, фирменного стиля, т.д.

3. Упаковка, создание макетов для полиграфии, профессиональная допечатная подготовка.

4. Разработка презентационных мультимедийных CD/DVD-дисков.

Расширенное портфолио:

Украинская версия - http://design.pustovit.com/

Русская версия - http://perfectcity-studio.com/

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]

ICQ: 284-087-286

Skype ID: v.pu100vit