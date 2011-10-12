Дизайн, который вам поможет. Без консервантов.
Опыт работы более 10 лет. В прошлом профессиональный художник (коллективные, персональные выставки).
Место жительства: г. Львов.
Основные направления деятельности:
1. Вэб-дизайн - полный цикл работ, связанных с созданием сайта.
2. Графический дизайн - комплекс работ, связанных с разработкой логотипа, фирменного стиля, т.д.
3. Упаковка, создание макетов для полиграфии, профессиональная допечатная подготовка.
4. Разработка презентационных мультимедийных CD/DVD-дисков.
Расширенное портфолио:
Украинская версия - http://design.pustovit.com/
Русская версия - http://perfectcity-studio.com/
Контактная информация:
Электронная почта: [email protected]
ICQ: 284-087-286
Skype ID: v.pu100vit
Презентации
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от $200
от 10 дней
#1558
Фирменный стиль
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от $250
от 15 дней
#2167
Баннеры
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от $5
от 1 дня
#2329
Логотипы и Знаки
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от $150
от 10 дней
#5241
Дизайн сайтов
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от $200
от 10 дней
#6217