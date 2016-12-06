Работаю качественно и быстро. С индивидуальным подходом. Обращайтесь!!!
ОБРАЗОВАНИЕ
Дизайн студия Magic House 2016 г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Пользователь 3DMax + Vray, ArchiCAD, Adobe Photoshop.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Разработка дизайн-проекта
3D визуализация
Моделирование
Индивидуальные разовые консультации
СТОИМОСТЬ РАБОТ
3d визуализации от 5$ м2
чертежи от 5$ м2
Цена оговаривается индивидуально в зависимости от поставленной задачи
Портфолио
- Нежная спальня497 просмотров
- Фиолетовый санузел329 просмотров