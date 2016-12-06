puh8989

Светлана Колесник puh8989

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Работаю качественно и быстро. С индивидуальным подходом. Обращайтесь!!!

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дизайн студия Magic House 2016 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

Пользователь 3DMax + Vray, ArchiCAD, Adobe Photoshop. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Разработка дизайн-проекта

3D визуализация

Моделирование

Индивидуальные разовые консультации

СТОИМОСТЬ РАБОТ

3d визуализации от 5$ м2

чертежи от 5$ м2

Цена оговаривается индивидуально  в зависимости от поставленной задачи

Портфолио