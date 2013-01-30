pushkin85

Сергей pushkin85

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн визиток

    Нужен дизайн визиток, стиль должен быть сдержанным, но отражать сферу деятельности компании (швейная фурнитура), цвета бордовый, серый.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Нужно нарисовать дизайн сайта компании, занимающейся оптовыми поставками швейной фурнитуры. Часть продукции и некоторые картинки можно посмотреть на текущем сайте http://www.mk-furnitura.ru Так же необходимо разработать логотип компании. Светлый, стильный. Размещаться ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна сайта
Joomla
Спасибо за сотрудничество.
Очень понравился дизайн, предложенный Еленой. Все очень здорово, креативно и оперативно! Спасибо, Елена! Обращаться буду только к Вам!
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за сотрудничество.
Автор предложила несколько вариантов логотипа. На все комментарии реагировала оперативно, в результате чего получили то, что хотели. Спасибо! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
YuraP
Юрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визиток
Сотрудничеством полностью доволен. Хорошее внятное тех. задание, своевременная оплата. Рекомендую как ответственного заказчика!
Спасибо, Юрий! Все очень быстро и качественно + хороший совет в конце! Все понравилось, рекомендую!
Ответный отзыв