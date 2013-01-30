Нужен дизайн визиток, стиль должен быть сдержанным, но отражать сферу деятельности компании (швейная фурнитура), цвета бордовый, серый.
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Завершен
12 лет назад
Нужен дизайн визиток, стиль должен быть сдержанным, но отражать сферу деятельности компании (швейная фурнитура), цвета бордовый, серый.
Нужно разработать логотип компании, занимающейся оптовой продажей швейной фурнитуры.
Нужно нарисовать дизайн сайта компании, занимающейся оптовыми поставками швейной фурнитуры. Часть продукции и некоторые картинки можно посмотреть на текущем сайте http://www.mk-furnitura.ru Так же необходимо разработать логотип компании. Светлый, стильный. Размещаться ...