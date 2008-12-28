Надо задизайнить и сверстать в HTML + CSS (без таблиц) 4 страницы: 1) Форма входа 2) Страница с данными 3) Страница со справочной информацией (текст и картинки, как в околонаучной статье) Во вложенных файлах примеры страницы с данными. Они ...