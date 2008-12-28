Необходимо разработать небольшое (7 экранных форм) веб-приложение на Java (JSP, Spring). Дизайна не требуется. Подробности во вложенном файле.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Необходимо разработать небольшое (7 экранных форм) веб-приложение на Java (JSP, Spring). Дизайна не требуется. Подробности во вложенном файле.
Надо задизайнить и сверстать в HTML + CSS (без таблиц) 4 страницы: 1) Форма входа 2) Страница с данными 3) Страница со справочной информацией (текст и картинки, как в околонаучной статье) Во вложенных файлах примеры страницы с данными. Они ...
Необходимо разработать систему для ведения базы клиентов, учёта активности клиентов, начисления платы, генерации платёжных документов. Оптимальная архитектура: PostgreSQL, GlassFish, Java (JSP, Struts). Рассматриваются также предложения с другой архитектурой.