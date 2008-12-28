pvictors

Виктор Пурнынь pvictors

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн выборки

    Необходимо разработать небольшое (7 экранных форм) веб-приложение на Java (JSP, Spring). Дизайна не требуется. Подробности во вложенном файле.

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и HTML+CSS вёрстка 3 страниц

    Надо задизайнить и сверстать в HTML + CSS (без таблиц) 4 страницы: 1) Форма входа 2) Страница с данными 3) Страница со справочной информацией (текст и картинки, как в околонаучной статье) Во вложенных файлах примеры страницы с данными. Они ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • База клиентов с распечаткой платёжных документов

    Необходимо разработать систему для ведения базы клиентов, учёта активности клиентов, начисления платы, генерации платёжных документов. Оптимальная архитектура: PostgreSQL, GlassFish, Java (JSP, Struts). Рассматриваются также предложения с другой архитектурой.

    PostgreSQLJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад