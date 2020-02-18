q8044487

Андрей q8044487

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
служба доставки товаров из ИКЕА Минск

  • Сделать одностраничник на WP

    задача: сделать одностраничник по доставке товаров из IKEA на wordpress, со ссылками на подразделы (новости, для юрлиц, по отделам - начальные данные дам). Для ориентира взять этот сайт за шаблон: http://ikeavam.by/ - ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад