аккаунт @ikearu.by был заблокирован хз кем, дам письмо, которое пришло. Не забытый пароль, скорее всего copyright/trademark, но там можно поспорить, все подтверждающие доки дам.
Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
Закрыт
5 лет назад
аккаунт @ikearu.by был заблокирован хз кем, дам письмо, которое пришло. Не забытый пароль, скорее всего copyright/trademark, но там можно поспорить, все подтверждающие доки дам.
задача: сделать одностраничник по доставке товаров из IKEA на wordpress, со ссылками на подразделы (новости, для юрлиц, по отделам - начальные данные дам). Для ориентира взять этот сайт за шаблон: http://ikeavam.by/ - ...