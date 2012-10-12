quinqueteam

Нужен исполнитель на постоянную удаленную работу. Задачи: 1. Поиск готового html шаблона (предпочтительно grid верстка). 2. Применение шаблона для сайта на готовом движке (noname). Необходимые знания: 1. html, css, js. 2. php (максимум на уровне легких правок). Подробности: Будет дан ftp доступ на ...
Компания Квинкве c начала 2008 года ведет веб-разработки и занимается интернет-маркетингом. Компания объединила в себе специалистов разных областей, от разработчиков до бизнес-консультантов.
Наша команда специализируется на интернет-продажах и накопила богатый опыт в области веба и рекламы. Мы ориентируемся на доход с продаж, а не на пустые показатели конверсии.
Услуги компании:
Анализ ниши и конкурентов, создание уникального торгового предложения.
Копирайт, подготовка текста для описания товара или услуги.
Создание и подготовка продающего сайта для проведения рекламной кампании (прототип, тексты, дизайн, верстка, программирование).
Подготовка рекламных материалов (объявления, баннеры).
Подбор, настройка и ведение рекламных площадок Яндекс Директ, Google Adwords, Вконтакте, тематических площадок и других каналов продаж.
Корректировка и улучшения продающего сайта и рекламной кампании:
анализ поведения посетителей на сайте;
оптимизация и снижение цены рекламной кампании.
Отчеты по результатам проведения рекламных кампаний (еженедельные и итоговый по результатам рекламной кампании).
Подсчет воронки продаж с определением ROI, стоимости обращения (заявки, звонка) и стоимости закрытия сделки (заказа).
А наши уникальные методики и разработки позволяют:
Автоматизировать ручную работу.
Снизить затраты на рекламу.
Контролировать цены и рекламную кампанию в режиме 24/7.
Увеличить конверсию объявлений и посадочной страницы.
Учесть особенности бизнеса и продукта.
Анализировать всю собранную статистику и оперативно вносить правки в рекламную кампанию и посадочную страницу.
Создавать умные продающие сайты, которые учитывают:
интерес посетителя;
портрет посетителя;
географическое расположение;
повторные посещения;
статистический анализ.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написать парсер сайта на php. Кратко по задаче: – парсер должен пройтись по страницам сайта, найти на них ключевые строки и сохранить их в БД (структура БД будет предоставлена); – написать парсер необходимо на php; – необходимо использовать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад