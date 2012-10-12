quinqueteam

Агенство интернет рекламы, продающие сайты (landing page) (landing page)

Компания Квинкве c начала 2008 года ведет веб-разработки и занимается интернет-маркетингом. Компания объединила в себе специалистов разных областей, от разработчиков до бизнес-консультантов.

Наша команда специализируется на интернет-продажах и накопила богатый опыт в области веба и рекламы. Мы ориентируемся на доход с продаж, а не на пустые показатели конверсии.

Услуги компании:

Анализ ниши и конкурентов, создание уникального торгового предложения.

Копирайт, подготовка текста для описания товара или услуги.

Создание и подготовка продающего сайта для проведения рекламной кампании (прототип, тексты, дизайн, верстка, программирование).

Подготовка рекламных материалов (объявления, баннеры).

Подбор, настройка и ведение рекламных площадок Яндекс Директ, Google Adwords, Вконтакте, тематических площадок и других каналов продаж.

Корректировка и улучшения продающего сайта и рекламной кампании:

анализ поведения посетителей на сайте;

оптимизация и снижение цены рекламной кампании.

Отчеты по результатам проведения рекламных кампаний (еженедельные и итоговый по результатам рекламной кампании).

Подсчет воронки продаж с определением ROI, стоимости обращения (заявки, звонка) и стоимости закрытия сделки (заказа).

А наши уникальные методики и разработки позволяют:

Автоматизировать ручную работу.

Снизить затраты на рекламу.

Контролировать цены и рекламную кампанию в режиме 24/7.

Увеличить конверсию объявлений и посадочной страницы.

Учесть особенности бизнеса и продукта.

Анализировать всю собранную статистику и оперативно вносить правки в рекламную кампанию и посадочную страницу.

Создавать умные продающие сайты, которые учитывают:

интерес посетителя;

портрет посетителя;

географическое расположение;

повторные посещения;

статистический анализ.