Программист С++/C#/C
Профессиональный опыт:
Объектно-ориентированное програмирование
Разработка пользовательского интерфейса
Reverse-Engineering
Администрирование *Unix и Windows серверов
Технологии .NET
Языки программирования:
C#/С++/C (3 года)
x86 assembler (1 год)
Pascal
Lisp
Технологии
Qt
Win32 API
DirectX/OpenGL
OOП
.NET
Используемые средства разработки:
Microsoft Visual C++
Turbo Pascal
Turbo Assembler
Языки
Русский.
Английский технический
Системное программирование
нет отзывов
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