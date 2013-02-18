r_fedoseenko

Руслан r_fedoseenko

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист С++/C#/C

Профессиональный опыт:

Объектно-ориентированное програмирование

Разработка пользовательского интерфейса

Reverse-Engineering

Администрирование *Unix и Windows серверов

Технологии .NET

Языки программирования:

C#/С++/C (3 года)

x86 assembler (1 год)

Pascal

Lisp

Технологии

Qt

Win32 API

DirectX/OpenGL

OOП

.NET

Используемые средства разработки:

Microsoft Visual C++

Turbo Pascal

Turbo Assembler

Языки

Русский.

Английский технический

Системное программирование
нет отзывов
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