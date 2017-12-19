ra_chobanyan

$5
Добрый день. Работа буквально пяти минут. Нужно составить 3 запроса. Есть таблица производителей MF_ID, MF_NAME и таблица продуктов ...
Базы данных15 заявок
Закрыт
7 лет назад
Добрый день. Работа буквально пяти минут. Нужно составить 3 запроса. Есть таблица производителей MF_ID, MF_NAME и таблица продуктов ...
Имеется набор данных "Отчет.xml". Необходимо создать файл с расширением «xslt», в котором описано преобразование исходных данных. При помощи этого преобразования исходный файл должен открываться в виде *.html в любом браузере (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, ...