rabidrabitt

Андрей Довгаль rabidrabitt

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-магазин на примере готового решения

    Необходимо сделать интернет-магазин с минимальный набором функций именно магазина, больше упор на каталог вывода продукции... Есть сайт-пример готового решения - нужно сделать тоже самое (за некоторыми исключениями)... http://shop.koni-rus.ru/ - перед тем, как отписывать - ознакомьтесь с ...

    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка доработанного Shop-Script

    Вобщем дело такое - есть проект магазина на Shop-Script... человек, который взялся его делать - не смог доделать до конца, по личным причинам (не зависящим от меня)...но многое сделать успел...осталось довести дело до конца... ниже привожу более ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модификация Shop-Script premium

    Главные вещи, которые необходимо сделать: -мультиязычность; -многоадминство; -города - при выборе которых меняется цена и наличие; -уведомление об изменении цены на выбранный товар; -фотографии ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модули для Shop-Script premium

    Модули, которые необходимо сделать: - мультиязычность; - многоадминство; - города - при выборе которых меняется цена и наличие; - уведомление об изменении цены на выбранный товар; - фотографии разных цветов на один товар; - переделать импорт товаров; - подбор товаров по ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад