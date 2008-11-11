rabidrabitt

Необходимо сделать интернет-магазин с минимальный набором функций именно магазина, больше упор на каталог вывода продукции... Есть сайт-пример готового решения - нужно сделать тоже самое (за некоторыми исключениями)... http://shop.koni-rus.ru/ - перед тем, как отписывать - ознакомьтесь с ...
- Интернет-магазины29 заявокЗакрыт14 лет назад
Вобщем дело такое - есть проект магазина на Shop-Script... человек, который взялся его делать - не смог доделать до конца, по личным причинам (не зависящим от меня)...но многое сделать успел...осталось довести дело до конца... ниже привожу более ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Главные вещи, которые необходимо сделать: -мультиязычность; -многоадминство; -города - при выборе которых меняется цена и наличие; -уведомление об изменении цены на выбранный товар; -фотографии ...Закрыт15 лет назад
Модули, которые необходимо сделать: - мультиязычность; - многоадминство; - города - при выборе которых меняется цена и наличие; - уведомление об изменении цены на выбранный товар; - фотографии разных цветов на один товар; - переделать импорт товаров; - подбор товаров по ...Закрыт15 лет назад
- $20
Необходимо переделать существующий импорт товаров под заданый формат в Shop-Script premium. Пример прайс-листа прилагается. ICQ: 329072830 +38 (066) 652-38-63 +38 (063) 47-210-48Закрыт15 лет назад