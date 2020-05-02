rahman_dikaev

Качество только качество...

Привет) - Коротко о мне, как говорится))

﻿FRONT-END:

Могу создать сайт с нуля, знаю HTML5 , CSS3, Javascript и Jquery . Разбираюсь в чужом коде, могу быстро узнать что, как работает. Могу создать адаптивный сайт и применением CSS GRID или FLEXBOX. Могу использовать при разработке сайта технику Mobile First

BACK-END :

Пишу на PHP 7, работаю с базой данных MYSQL через PDO или SQL-запросы, чистый и понятный код без костылей , главное качественный код , могу создать сайты типа : Блог, Интернет-магазин, киносайт и т.п , с CMS не работаю

Смогу выполнить заказ качественно, который легко может доработать другой программист