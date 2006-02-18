Требуется оператор базы данных для поиска и ввода информации в тематический каталог. Одна запись в базу содержит: адрес сайта, наименование организации, 2-3 предложения о направлении деятельности (готовятся самостоятельно на основании анализа информации на сайте) Предложения присылайте на ...
- Поиск информации34 заявкиЗакрыт18 лет назад
Предлагается работа по ручному обмену ссылками с сайтами промышленной тематики. Не с каталогами!! Оплата за каждую размещенную ссылку. Ждем Ваши предложения на указанный e-mail. Обязательно указывайте желаемую стоимость одной размещенной ссылки.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт18 лет назад
Сайт www.everestvit.com Нужен русский аналог. Перевод включая pdf-файлы Преложения присылайте на [email protected]Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт18 лет назад
Дистанционное заполнение базы товарных позиции на сайте. Примерный график работы. 50 позиций в день. Время на ввод позиции 3 минуты. Данные для ввода берутся из прайс-листов в электронном виде. (Текст набивать не требуется, только копировать). ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт18 лет назад
Основные разделы: справочник промышленных предприятий, электронный каталог продукции, рейтинг предприятий и продукции, новости промышленности, подписка на новости, промышленные выставки, система размещения заказов на оборудование и материалы и д.р., система размещения рекламы на портале. Программирование: ASP Пример аналогичного сайта: ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт18 лет назад