ramdex

Гость ramdex

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа по заполнению информационной базы данных.

    Требуется оператор базы данных для поиска и ввода информации в тематический каталог. Одна запись в базу содержит: адрес сайта, наименование организации, 2-3 предложения о направлении деятельности (готовятся самостоятельно на основании анализа информации на сайте) Предложения присылайте на ...

    Поиск информации34 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ручной обмен ссылками

    Предлагается работа по ручному обмену ссылками с сайтами промышленной тематики. Не с каталогами!! Оплата за каждую размещенную ссылку. Ждем Ваши предложения на указанный e-mail. Обязательно указывайте желаемую стоимость одной размещенной ссылки.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется оператор базы данных

    Дистанционное заполнение базы товарных позиции на сайте. Примерный график работы. 50 позиций в день. Время на ввод позиции 3 минуты. Данные для ввода берутся из прайс-листов в электронном виде. (Текст набивать не требуется, только копировать). ...

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание и сопровождение портала "Промышленность России"

    Основные разделы: справочник промышленных предприятий, электронный каталог продукции, рейтинг предприятий и продукции, новости промышленности, подписка на новости, промышленные выставки, система размещения заказов на оборудование и материалы и д.р., система размещения рекламы на портале. Программирование: ASP Пример аналогичного сайта: ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад