randar2008

Андрей Каспаров randar2008

 
49 летРоссия/Волжский
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Работал 4 года дизайнером фотографий, в настоящее время специалист по 3d графике архитектурных проектов в крупной компании. Имею большой опыт работы в 3d Max, Photoshop, Coreld Draw

Photoshop
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Обработка фотографий для интернет магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать\найти и анимировать 4-е 3D модели
Отличный 3D-шник =) Хорошо сделал все что нужно!