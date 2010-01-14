Работал 4 года дизайнером фотографий, в настоящее время специалист по 3d графике архитектурных проектов в крупной компании. Имею большой опыт работы в 3d Max, Photoshop, Coreld Draw
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Портфолио
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- Реклама телефона145 просмотров
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- Ювелирка замена фона135 просмотров
- Замена фона105 просмотров
- Реклама авто материала135 просмотров
- Самолет145 просмотров
- Планировка коттеджа268 просмотров
- Test108 просмотров
- Кубок157 просмотров
- Музей1143 просмотра
- Помещение153 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
14 лет назад
Отличный 3D-шник =) Хорошо сделал все что нужно!