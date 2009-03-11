Моделирование и оптимизация бизнес-процессов
Разработка решений по контроллингу бизнес-процессов
Автоматизация аудита информационных систем
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Базы данных
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Веб-программирование
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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Тестирование ПО
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Управление проектами
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