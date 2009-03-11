rashidovich

Олег rashidovich

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов

Разработка решений по контроллингу бизнес-процессов

Автоматизация аудита информационных систем

Почта: [email protected]

Базы данных
нет отзывов
от $130
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $170
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
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