raulgonsales6

Богдан Инглизиян raulgonsales6

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональная верстка

Верстка по готовым PSD, JPG макетам. Качество гарантирую, максимальная ответственность к выполняемому проекту, строгое соблюдение сроков и низкие цены. 

Знание HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, адаптивная, кроссбраузерная верстка

Опыт в верстке около 2-х лет

Качественный код с комментариями

Посоветую и внесу какие-то правки в дизайн и функционал совершенно бесплатно. Постоянный онлайн и в любое время связь по скайпу. 

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Для связи:

Скайп: real_champion1

Аська: 678559088

Почта: [email protected]

VK: http://vk.com/id165294329

Спасибо за внимание!

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