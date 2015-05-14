raulgonsales6

Здравствуйте. Нужно написать калькулятор с приличным набором настроек. Калькулятор будет подсчитывать стоимость окна, в зависимости от величины и дополнительных настроек. Так же нужно чтобы его можно было легко установить на сайт. Нужно интегрировать с OpenCart. ...