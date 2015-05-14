raulgonsales6

Здравствуйте, нужен программист, который сможет спарсить несколько десятков миллионов небольших статей, потом сделать фильтр по этому и прикрепить на CMS. Оставляйте скайпы. Пожалуйста, откликайтесь те, кто уверен, что спарсит такой объем данных. Цена на разработку ...
Верстка по готовым PSD, JPG макетам. Качество гарантирую, максимальная ответственность к выполняемому проекту, строгое соблюдение сроков и низкие цены.
Знание HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, адаптивная, кроссбраузерная верстка
Опыт в верстке около 2-х лет
Качественный код с комментариями
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Для связи:
Скайп: real_champion1
Аська: 678559088
Почта: [email protected]
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