real777

Юрий real777

 
43 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Arakki
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Рисунки
Четкое ТЗ, оперативная оплата! Всем советую!
Очень оперативно, качественно все сделано, во время исполнения работы все пожелания были учтены и добавлены. Советую всем. Только положительные эмоции.
Ответный отзыв