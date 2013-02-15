reklamist

Глеб reklamist

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
логотипы, фирменный стиль, брендинг, брендбуки и гайдбуки, дизайн полиграфи

Портфолио

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $7
#985
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
#1867
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
#1890
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
#5194