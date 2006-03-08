Необходимо написать магазин электронного контента. Админка сложная, среднеопытный программер может не справится. ТЗ уже есть. В письме хотелось бы увидеть имя, город проживания, контакты, ссылки на несколько сложных проектов и хотя бы один доступ в CMS, ...