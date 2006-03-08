Необходимо проверить код сайта на глюки и взять на себя его поддержку. Глюки в основном связаны с рассылкой, которая является основным модулем сайта. Поддержка должна заключаться в обеспечении работоспособности сайта, рассылки, решение всех проблем, в том ...
- Тестирование сайтов18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Необходимо проверить готовый и работающий код рассылки (типа Subscribe) и устранить возможные дефекты (повторные рассылки, рассылки не доходят до получателей и пр.). Требования: опыт работы с большими рассылками (до 100'000 пользователей). Максим.Настройка сервера/ПО13 заявокЗакрыт18 лет назад
Программа должна компилить файлы e-book для различных платформ, связываться с сайтом и выкладывать на него эти файлы. Также должен быть реализован механизм защиты. Из требований только опыт хотя бы одного подобного проекта. Максим.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо написать магазин электронного контента. Админка сложная, среднеопытный программер может не справится. ТЗ уже есть. В письме хотелось бы увидеть имя, город проживания, контакты, ссылки на несколько сложных проектов и хотя бы один доступ в CMS, ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт18 лет назад