remax

Гость remax

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проверка и поддержка работоспособности сайта

    Необходимо проверить код сайта на глюки и взять на себя его поддержку. Глюки в основном связаны с рассылкой, которая является основным модулем сайта. Поддержка должна заключаться в обеспечении работоспособности сайта, рассылки, решение всех проблем, в том ...

    Тестирование сайтов18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Проверка кода рассылки.

    $100

    Необходимо проверить готовый и работающий код рассылки (типа Subscribe) и устранить возможные дефекты (повторные рассылки, рассылки не доходят до получателей и пр.). Требования: опыт работы с большими рассылками (до 100'000 пользователей). Максим.

    Настройка сервера/ПО13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программа под Windows, Windows Mobile, Windows CE, Pocket PC (+ интеграция

    Программа должна компилить файлы e-book для различных платформ, связываться с сайтом и выкладывать на него эти файлы. Также должен быть реализован механизм защиты. Из требований только опыт хотя бы одного подобного проекта. Максим.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Магазин электронного контента

    Необходимо написать магазин электронного контента. Админка сложная, среднеопытный программер может не справится. ТЗ уже есть. В письме хотелось бы увидеть имя, город проживания, контакты, ссылки на несколько сложных проектов и хотя бы один доступ в CMS, ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад