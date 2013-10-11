Сделать раздел "Ежедневник" в новом дизайне (приложены шаблоны страниц) "под ключ" (верстка + программирование + админ.часть). Необходимо реализовать следующие нововведения в соответствии с шаблонами страниц раздела "Ежедневник": - Возможность добавлять резюме ...
Выступаю как заказчик. Рассмотрю предложения сотрудничества от специалистов.
Потребности:
1. Баннеры
2. Копирайтинг (тема бизнес)
3. Программирование Yii
- $497Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2180
Переносим на Yii действующий сайт http://b2bis.ru. Новая версия большей частью готова. Требуется сделать: 1. раздел "Ежедневник" 2. подписки, рассылки 3. исправить ошибки (есть список) + верстка оставшихся страниц 4. подключить биллинг ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Задание: Дизайн каталога 1. Состав страниц: 1. Главная страница 2. Раздел каталога (включает в себя список рубрик) 3. Рубрика каталога (включает в себя список компаний) 4. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
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