remilard

Евгений remilard

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Выступаю как заказчик. Рассмотрю предложения сотрудничества от специалистов.

Потребности:

1. Баннеры

2. Копирайтинг (тема бизнес)

3. Программирование Yii

  • Сделать раздел "Ежедневник" в новом дизайне

    $497

    Сделать раздел "Ежедневник" в новом дизайне (приложены шаблоны страниц) "под ключ" (верстка + программирование + админ.часть). Необходимо реализовать следующие нововведения в соответствии с шаблонами страниц раздела "Ежедневник": - Возможность добавлять резюме ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Yii

    $2180

    Переносим на Yii действующий сайт http://b2bis.ru. Новая версия большей частью готова. Требуется сделать: 1. раздел "Ежедневник" 2. подписки, рассылки 3. исправить ошибки (есть список) + верстка оставшихся страниц 4. подключить биллинг ...

    Yii
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Задание: Дизайн каталога 1. Состав страниц: 1. Главная страница 2. Раздел каталога (включает в себя список рубрик) 3. Рубрика каталога (включает в себя список компаний) 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер

    Наполнение новостями и статьями сайта бизнес-тематики - рерайтинг - копирайтинг новостей Работа в ежедневном режиме пн-пт, выдавать оговоренное количество новостей в день (3-5) Приветствуются кандидаты, которые разбираются в теме ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Очень рада сотрудничеству с Евгением. Интересный проект, своевременная оплата. Мои наилучшие рекомендации!
Работа сделана на отлично! Все замечания и пожелания были учтены. Спасибо!
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