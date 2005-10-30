remisconstantin

Требуется разработать thumbnail для YouTube-канала. Ищем фрилансера с опытом в создании графики. Оплата начинается от 10 евро. Креативный подход приветствуется.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется обработка фотографий для социальных сетей, включая Instagram и Facebook. Необходимы креативные решения для создания привлекательного контента 'до и после'. Оплата возможна в криптовалюте. Приложите примеры своих работ.Обработка фотографий86 заявокЗакрыт2 года назад
Создать почти что копию сайта - http://veneers74.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый есть сайт: http://constantinremis.com/ на вордпресе хотелось бы доработать его: 1. он не mobile friendly - https://search.google.com/test/mobile-friendly тут можно проверить и увидеть проблемы 2. очень долго грузиться - проверить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день интересует SEO продвижение сайта и увеличение трафика сайт: constantinremis.com спасибоПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый есть небольшой проект по фронт-энду, есть дизайн который похож на moneygram.com - должен быть адаптив Так-же должны быть вариаты и под mobile -БД и back-end готов и работает (есть ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад