remisconstantin

Константин Ремиш remisconstantin

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tworec
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
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Очень приятно было работать с Константином, задача была поставлена четко и лаконично, оплата вовремя и даже немного больше вышло чем я указал, за что Константину большое спасибо! Рекомендую
быстро и надежно
Ответный отзыв
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Создать сайт на вордпрессе
WordPress
Спасибо за проект и моментальную оплату! Удачи Вам и Вашему проекту в Новом Году! =)
все отлично
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$80
9 баллов
6 лет назад
Wordpress - поменять, доработать
WordPress
Здравствуйте У меня нет от Вас сообщений на веблансере. Материалы на главной странице меняются в настройках шаблона, а также в виджетах.
Все хорошо - только вот больше не отвечает на сообщения - не знаю почему - просто хотелось чтоб обьяснили как поменять первую страницу
Ответный отзыв